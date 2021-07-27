СТБ оголосив склад зіркового журі нового сезону шоу Україна має талант

До 30-ї річниці незалежності нашої держави телеканал СТБ та група StarLightMedia готують новий сезон проекту Україна має талант. Прем’єра шоу відбудеться восени.

Ведучим проекту став Григорій Решетнік та вже відома основна трійка зіркових суддів. Серед них – український телеведучий Сергій Притула, головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина і танцюрист Євген Кот.

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За даними СТБ, у складі жюрі нового сезону має з’явитися четвертий суддя. Зокрема у різних випусках проекту до журі приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни.

Серед них – легенди українського спорту та зірки, завдяки яким наш прапор піднімався на різних міжнародних аренах.

Керуючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук розповіла, що пишається тим, що вкотре телеканал збирає яскравих зіркових суддів.

За її словами, кожен з членів журі – приклад таланту, помноженого на багаторічну працю та віру в себе. Однак, на її думку, найголовніша цінність – зіркові судді мають величезне бажання розкрити таланти кожного учасника проекту та сприяти реалізації їхньої мрії.