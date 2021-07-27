Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Микола Олефіренко |

Jerry Heil стала ведучою бекстейдж-шоу Україна має талант

Jerry Heil

Відома українська співачка та автор хітів багатьох українських зірок Jerry Heil стала ведучою бекстейджу шоу Україна має талант на телеканалі СТБ.

Прем’єра Україна має талант запланована на осінь 2021 і присвячена 30-річчю незалежності України. Знаменитість допомагатиме ведучому проекту Григорію Решетніку показувати залаштунки знімань кастингів.

Артистка покаже, як учасники будуть готуватися до виступів і реагувати на коментарі суддів.

Зірка також буде вчитися всьому, що бачить на кастингах – Jerry спробує станцювати фристайл, постояти на цвяхах, сісти на шпагат, читати реп і багато іншого.

– Я сама – цільова аудиторія та фанатка Україна має талант! Я передивилася багато сезонів і завжди захоплювалася тими скілами й талантами, які демонстрували учасники шоу. Мені так приємно, що у цьому оновленому сезоні Україна має талант я стала його частиною. І як ведуча бекстейджу маю можливість першою спілкуватися з учасниками та розповідати глядачам неймовірні історії.

Я розумію, що вони зараз відчувають і чому вони тут – кожен хоче на всю країну показати себе справжнім, показати свій особливий талант. Це якраз про мій шлях, і тому мені легко буде розгледіти подібні історії в інших. Я впевнена, цієї осені ми побачимо унікальних людей, які покажуть, на що здатна наша українська нація і як сильно вона вміє мріяти, – зазначає виконавиця.

Раніше телеканал СТБ оголосив склад зіркового журі нового сезону шоу Україна має талант. Суддями стали телеведучий Сергій Притула, головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

Під час кастингів у складі зіркового журі також з’являтимуться олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка