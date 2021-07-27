Відома українська співачка та автор хітів багатьох українських зірок Jerry Heil стала ведучою бекстейджу шоу Україна має талант на телеканалі СТБ.

Прем’єра Україна має талант запланована на осінь 2021 і присвячена 30-річчю незалежності України. Знаменитість допомагатиме ведучому проекту Григорію Решетніку показувати залаштунки знімань кастингів.

Артистка покаже, як учасники будуть готуватися до виступів і реагувати на коментарі суддів.

Зірка також буде вчитися всьому, що бачить на кастингах – Jerry спробує станцювати фристайл, постояти на цвяхах, сісти на шпагат, читати реп і багато іншого.

– Я сама – цільова аудиторія та фанатка Україна має талант! Я передивилася багато сезонів і завжди захоплювалася тими скілами й талантами, які демонстрували учасники шоу. Мені так приємно, що у цьому оновленому сезоні Україна має талант я стала його частиною. І як ведуча бекстейджу маю можливість першою спілкуватися з учасниками та розповідати глядачам неймовірні історії.

Я розумію, що вони зараз відчувають і чому вони тут – кожен хоче на всю країну показати себе справжнім, показати свій особливий талант. Це якраз про мій шлях, і тому мені легко буде розгледіти подібні історії в інших. Я впевнена, цієї осені ми побачимо унікальних людей, які покажуть, на що здатна наша українська нація і як сильно вона вміє мріяти, – зазначає виконавиця.