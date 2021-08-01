МастерШеф.Селебріті 9 випуск – хто переміг

Сьогодні, 31 липня, відбувся 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф.Селебріті – на кухні змагалися зіркові любителі тварин.

У шоу МастерШеф.Селебріті взяли участь собачники і кошатники.

У команді собачників зібралися Дмитро Коляденко, Олег Кензов і Jamala.

Монро, Амадор Лопес та Ілона Гвоздьова віддали першість котикам.

Амадор Лопес в черговий раз довів, що венесуельці – дуже експресивний народ.

Монро важко було проявити себе в конкурсі Крокодил, адже їй заборонили говорити.

А Jamala розповіла, що закохала в себе чоловіка за допомогою борщу.

Перший конкурс МастерШеф.Селебріті

У першому конкурсі МастерШеф Селебрити зірки кричали і нервували. Один з учасників команди вгадував блюдо з закритими очима і диктував іншим список інгредієнтів, рецепт і подачу.

Амадор Лопес так голосно кричав і переживав через те, що не міг вгадати складові страви, що його колега по команді Монро захотіла поміняти гравця.

Дмитро Коляденко добре розбирається в смаках, не боїться страшних назв рідкісних спецій і легко оперує кулінарними термінами. Але чи допоможе це йому, коли на очах будуть непрозорі чорні окуляри? ..

Другий конкурс МастерШеф.Селебріті

Наступним був конкурс під назвою Кулінарний крокодил. Від синіх блюдо показувала Монро, а від червоних – Олег Кензов. Монро дісталося філе міньйон з яблуками у винному соусі, а Олегу Кензову – курячі медальйони зі спаржею та сирним соусом. Вони на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складові і показали своїм командам кожен етап приготування без слів, тільки за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! У підсумку виграла команда синіх.

Третій конкурс – печінковий торт

У третьому конкурсі селебріті потрібно було зробити печінковий торт. Проте готувати вони повинні були з ускладненнями – в кінському сідлі, з вимкненими плитами. Ускладнення діставалися учасникам після вікторини: якщо правильно відповіси на питання Ектора – отримаєш легке ускладнення.

У це важко повірити, але в 3 конкурсі виграла команда синіх! Тому срібна пательня дісталася господарям кішок: Ілоні Гвоздьової, Монро і Амадору Лопесу.