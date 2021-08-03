Відома телеведуча Маша Єфросініна стала запрошеною зірковою суддею Україна Має Талант.

– Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з Україна має талант. Раніше я часто чула жаль людей про призупинення проекту. Ще тоді я зрозуміла, що це справжня народна любов телеглядачів. Україна має талант може бути довговічним шоу, хоч і на українському телебаченні це велика рідкість, – поділилася зірка своєю думкою про проект.

– Цей проект – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. Я захоплююся проектом, а також поважаю телеканал СТБ, – додала Маша.

Маша Єфросініна – українська телеведуча, акторка та громадський діяч. Вона також є почесним послом ООН у сфері народонаселення в Україні.

Крім того, Маша є ведучою провокаційного шоу Мій секрет на телеканалі СТБ, а також авторського проекту Экзамен в YouTube.

Знімання Україна має талант вже стартувало. У трійці журі опинилися телеведучий Сергій Притула, головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

Ведучим шоу став Григорій Решетник, а Jerry Heil покаже бекстейдж шоу – співачка проллє світло на підготовку учасників до виступів.

Раніше Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва стала запрошеною зірковою суддею Україна має талант.

Джерело: СТБ