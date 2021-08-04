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Валентина Чорна |

Буде яскравий сезон: Руслана стала зірковою суддею шоу Україна має талант

Руслана

Співачка та народна артистка України Руслана стала запрошеною зірковою суддею шоу Україна має талант.

Руслана зізналася, що глядачів чекає яскравий сезон, оскільки наша нація дуже талановита.

– Грандіозний проект Україна має талант відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація.

Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон, – сказала співачка.

Руслана стала переможницею Євробачення 2004. Завдяки запальній пісні Wild Dances і яскравому виступу співачка набрала 280 балів і принесла Україні перший тріумф на міжнародному пісенному конкурсі.

Після перемоги вона отримала звання народної артистки України.

Зараз Руслана є активним громадським діячем, а до 30-річчя незалежності України планує випустити новий альбом.

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Нагадаємо, що телеканал СТБ і група StarLightMedia знімають новий сезон легендарного проекту Україна має талант.

Прем’єра шоу відбудеться восени в ефірі телеканалу СТБ. Ведучим став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам покаже співачка Jerry Heil.

У суддівських кріслах у новому сезоні ви побачите телеведучого Сергія Притулу, головну героїню шоу Холостячка Ксенію Мішину і хореографа Євгена Кота.

Більше того, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя.

Ще одне суддівське крісло належатиме олімпійським чемпіонам та зіркам, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

На попередньому кастингу запрошеною зірковою суддею стала телеведуча Маша Єфросиніна.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ

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