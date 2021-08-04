Співачка та народна артистка України Руслана стала запрошеною зірковою суддею шоу Україна має талант.
Руслана зізналася, що глядачів чекає яскравий сезон, оскільки наша нація дуже талановита.
– Грандіозний проект Україна має талант відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація.
Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон, – сказала співачка.
Руслана стала переможницею Євробачення 2004. Завдяки запальній пісні Wild Dances і яскравому виступу співачка набрала 280 балів і принесла Україні перший тріумф на міжнародному пісенному конкурсі.
Після перемоги вона отримала звання народної артистки України.
Зараз Руслана є активним громадським діячем, а до 30-річчя незалежності України планує випустити новий альбом.
Нагадаємо, що телеканал СТБ і група StarLightMedia знімають новий сезон легендарного проекту Україна має талант.
Прем’єра шоу відбудеться восени в ефірі телеканалу СТБ. Ведучим став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам покаже співачка Jerry Heil.
У суддівських кріслах у новому сезоні ви побачите телеведучого Сергія Притулу, головну героїню шоу Холостячка Ксенію Мішину і хореографа Євгена Кота.
Більше того, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя.
Ще одне суддівське крісло належатиме олімпійським чемпіонам та зіркам, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.
На попередньому кастингу запрошеною зірковою суддею стала телеведуча Маша Єфросиніна.