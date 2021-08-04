Співачка та народна артистка України Руслана стала запрошеною зірковою суддею шоу Україна має талант.

Руслана зізналася, що глядачів чекає яскравий сезон, оскільки наша нація дуже талановита.

– Грандіозний проект Україна має талант відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація.

Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон, – сказала співачка.