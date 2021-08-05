У Києві тривають зйомки легендарного шоу Україна має талант. У новому сезоні глядачі побачать інноваційну сцену, дизайн якої розробляли кілька місяців.

Головна особливість сцени – великий радіальний екран по центру, розміром більше 120 кв. м. і великі бічні екрани.

– Екрану такого розміру ніколи не було на сцені Україна має талант. По обидва її боки ми розмістили невеликі секції – вони надають візуальний ефект “екран, який розлітається”. По периметру всього залу ми побудували безліч лайтбоксів, які з’єднують зал для глядачів і сцену в єдину картинку, – розповів продюсер проекту Олексій Храмов.

В оновленому сезоні зміниться і форма сцени. Такою шанувальники проекту її ще не бачили.

– Ми вирішили, що хочемо величезну круглу сцену, якої раніше теж ніколи не було на проекті. Щоб її побудувати, на нашій локації в Палаці культури КПІ довелося розібрати половину рядів залу для глядачів, – поділився деталями Олексій.

Крім цього, продюсери шоу модифікували стіл зіркового журі: тепер його фронтальна частина складається з LСD-екранів.

Хрести, що позначають “ні”, коли судді натискають червону кнопку на столі, будуть також висвітлюватися на великому екрані, який органічно вписаний у всю конструкцію сцени.

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Нагадаємо, що прем’єра Україна має талант відбудеться восени в ефірі телеканалу СТБ. Ведучим став Григорій Решетник, а залаштунки проекту покаже співачка Jerry Heil.

У суддівських кріслах у новому сезоні глядачі побачать телеведучого Сергія Притулу, головну героїню шоу Холостячка Ксенію Мішину і хореографа Євгена Кота.

Більше того, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. На попередньому кастингу запрошеною зірковою суддею стала співачка Руслана.