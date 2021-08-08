МастерШеф. Селебріті 10 випуск – хто переміг у кулінарному шоу

У суботу, 7 серпня, на телеканалі СТБ відбувся показ 10 випуску шоу МастерШеф. Селебріті, в якому співаки, актори та шоумени з’ясовували, хто ж з них найкращий у кулінарії.

У двобої зійшлися найяскравіші сімейні пари українського шоу-бізнесу. У червоній команді – акторка Катерина Тишкевич, співачки MamaRika та Alyosha, які змагалися проти синього колективу – шоумена Сергія Середи, співака та фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі та актора Валентина Томусяка.

Закохані пари продемонстрували свою силу в кулінарному випуску, показавши, що вони не готові поступитися один одному в цьому напруженому поєдинку.

Для чоловіків це стало справжнім викликом, оскільки ніхто з них не може похвалитися досягненнями у кулінарній сфері. А Середа та Тополя знають про кухню лише те, що там зазвичай готують їхні дружини.

Врешті перемогли дівчата, вирок оголосив легендарний кулінар Ектор Хіменес-Браво. У першому конкурсі чоловіки впевнено показали себе, однак червоні вирішили не відставати та вибороли перемогу в 10 випуску шоу МастерШеф. Селебріті.