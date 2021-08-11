Телеканал СТБ оприлюднив перший проморолик романтичного реаліті Холостячка 2 разом із Златою Огнєвіч.

Прем’єра проекту відбудеться вже восени 2021 року.

Творці шоу зазначили, що новий сезон Холостячки підкорить серця шанувальників і подарує вир незабутніх емоцій.

У ролику Злата Огнєвіч позує у розкішній блискучій сукні і впевнено крокує назустріч своєму коханню.

На тлі звучить романтичний кавер на хіт Аліши Кіз Girl on Fire.

– Вона змусить горіти кожне серце! Запали вогонь кохання разом із Холостячкою Златою Огнєвіч цієї осені, – кажуть творці шоу.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала про страхи, пов’язані з проектом Холостячка 2. Вона зізналася, що найбільше переймається через те, що їй можуть сподобатися два хлопці одночасно.

Але якщо виникне така ситуація, то Злата сама запрошуватиме чоловіків на побачення.

Крім цього, вона придумуватиме учасникам Холостячки різні завдання, щоб побачити, якими вони є насправді.