Український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо 2020 Жан Беленюк став запрошеним зірковим суддею проекту Україна має талант.

За словами Жана, Україна має талант – крутий майданчик, який розкриває все розмаїття талантів нашої країни і допомагає їм проявити себе.

– Цей проект викликає в мені гордість за українців, які йдуть до своєї мрії і багато працюють над її досягненням. Тому, як тільки у мене з’явилося трохи вільного часу, я погодився стати запрошеним суддею проекту. Звичайно ж, з особливим інтересом чекаю на учасників, які прийдуть демонструвати спортивний талант, – сказав Беленюк.

Він зізнався, що намагатиметься тримати золоту середину між лояльністю і строгістю, особливо щодо юних талантів.

Нагадаємо, що до 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia знімають новий сезон проекту Україна має талант.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil.

На етапі телевізійних кастингів до основної трійці зіркового журі приєднається четвертий зірковий суддя.