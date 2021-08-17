Сара Джессіка Паркер, зірка майбутнього серіалу І просто так…, продовження серіалу Секс і місто, поділилася кількома новими фотографіями зі знімань, на яких з’явився змінений акторський склад — до нього увійшла актриса Ніколь Арі Паркер.

На фото знаменитості позують вчотирьох — обіймаються, фотографуються зі спини та закидають шиї назад, усміхаючись на камеру.

– Я б усю ніч підспівувала з цим тріо пісні про кохання 70-х, – доповнила зірка у підписі під фото.

Раніше фанати припускали, що в продовженні культового серіалу Секс і місто буде три головні героїні – Кім Кеттролл відмовилася від ролі. Однак фото, зроблене під час знімань продовження, показало зворотне – до трійки в особі Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс приєднається актриса Ніколь Арі Паркер.

У серіалі І просто так… Ніксон і Девіс гратимуть свої звичні ролі Міранди Хоббс і Шарлотти Йорк, які вони зіграли у всіх шести сезонах Секс і місто.

Що стосується Ніколь, то вона зіграє Лізу Тодд Векслі, мати трьох дітей і документаліста з Парк-авеню, про що раніше повідомлялося в HBO Max.

Знімання продовження серіалу Секс і місто почалися в Нью-Йорку 9 липня. І хоча дати прем’єри поки що немає, серіал стане доступним на платформі HBO Maх.

Джерело: Сара Джессіка Паркер, People

Фото: Сара Джессіка Паркер