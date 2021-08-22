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Юлія Захарченко |

Перемога завдяки соусу: у 12 випуску МастерШеф. Селебріті змагалися Мішина з Еллертом

Перемога завдяки соусу: у 12 випуску МастерШеф. Селебріті змагалися Мішина з Еллертом

У суботу, 21 серпня, на телеканалі СТБ відбувся показ 12 випуску шоу МастерШеф. Селебріті, в якому танцівники, актори та шоумени з’ясовували, хто ж з них найкращий у кулінарії.

У поєдинку за звання топ-кухаря зійшлися яскраві пари українського шоу-бізнесу. У червоній команді – Христина Решетник, Ліліана Яма, головна героїня шоу Холостячка та акторка Ксенія Мішина.

МастерШеф. Селебріті 12 випуск – хто переміг у кулінарному шоу

Зіркові дівчата змагалися проти синього колективу – коміка Олександра Еллерта, шоумена Григорія Решетніка й танцівника Влада Ями.

Протягом випуску глядачі спостерігали напружену боротьбу між закоханими. Червоні не готові були йти на поступки синім, намагаючись до останнього вибороти свою перемогу.

Дівчата на кухні почувалися, неначе риба у воді. Зірки готували страви з любов’ю та турботою. А ось хлопці, фахівці у поїданні їжі, схоже, були трохи шоковані новими делікатесами, які їм довелося готувати.

В останньому конкурсі зіркові пари приготували курячі крила з хрусткою скоринкою в кисло-солодкому соусі на основі квасу. Саме завдяки цій страві сині змогли вибороти перемогу, зробивши соус, який дуже сподобався судді – відомому шеф-кухарю Ектору Хіменесу-Браво.

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Джерело: СТБ

Фото: СТБ

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