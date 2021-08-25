Блогер та зірка TikTok Даша Євтух стала учасницею кулінарного шоу Мастер Шеф.
На офіційній сторінці Мастер Шеф оприлюднили ролик, в якому дівчина спілкується із суддями проекту і розповідає про себе.
Прем’єра кулінарного шоу відбудеться 28 серпня о 19.00 на телеканалі СТБ.
У коментарях користувачі мережі зазначили, що вболіватимуть за Дашу, тому із нетерпінням чекають новий сезон.
- Ого, Дашка я за тебе!
- Буду вболівати за тебе!
- Нарешті новий сезон.
- Чекаю з нетерпінням.
- Ось таких таких простих людей і не вистачає, – пишуть у мережі.
Даша Євтух проживає у селі Богодарівка на Полтавщині. Вона стала популярною у соціальних мережах завдяки своїй відкритості та щирості.
Дівчина знімає ролики і демонструє всі реалії сільського життя.
Даша показує, як садить картоплю, доглядає за тваринами – кіньми та коровами, а також робить розпакування товарів із сільського магазину.
За кожним кроком 23-річної Даші в TikTok стежать понад 550 тис. осіб, а деякі її ролики мають понад 3 млн переглядів.
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук – Даша Евтух
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук – Даша Евтух
@dasha_evtukhInstagram:@dashaevtukh1_3 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????♬ оригинальный звук – Даша Евтух
За освітою Даша – технолог переробки продукції тваринництва. Але все життя дівчина хотіла бути акторкою, тому у зніманнях роликів вона знайшла своє призначення.
На особистій сторінці в Instagram дівчина частіше всього ділиться особистими фото, аніж відео. У цій соціальній мережі за нею стежать 201 тис. підписників.