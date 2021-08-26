Холостячка 2: дата прем’єри та хто боротиметься за серце Огнєвіч

Уже цієї осені, 17 вересняг о 19.00 відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті Холостячка 2. У другому сезоні шоу учасники боротимуться за серце української співачки Злати Огнєвіч.

Ведучим проекту незмінно залишається Григорій Решетнік.

– Вперше я так сильно чекаю осені. Незабаром ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь у моєму серці, – написала Злата в Instagram.

15 чоловіків-учасників намагатимуться завоювати серце головної героїні – запрошувати на побачення, дивувати та влаштовувати романтичні зустрічі. Крім того, вже відомі деякі претенденти.

У проекті візьме участь офіціант із Чернівців – Веніамін, який переїхав до Лондона і відкрив там свій ресторанний бізнес.

Другий претендент, який боротиметься за серце Огнєвіч – стоматолог Роман із Києва.

– Що можна зробити заради дівчини? Особливої дівчини, талановитої, харизматичної, сексуальної Злати Огнєвіч. Цієї осені буде вибух емоцій, почуттів, одкровень, – написав Роман в Instagram.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла про поцілунки на проекті Холостячка 2 й ідеальне побачення. Артистка зізналася, що планує цілуватися на шоу, оскільки чоловіка потрібно відчути не тільки за допомогою спілкування.

Також вона сказала, що її ідеальне побачення – це щось екстремальне з романтичним завершенням.