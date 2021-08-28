Холостячка 2: за Злату Огнєвіч боротиметься ресторатор із Лондона Вінченцо

Уже 17 вересня стартує другий сезон романтичного реаліті Холостячка. Учасники боротимуться за серце української співачки Злати Огнєвіч.

Зокрема, підкорити головну героїню проекту спробує ресторатор із Лондона – Вінченцо Дулепа.

31-річний Вінченцо родом із Чернівців. У рідному місті чоловік працював офіціантом.

Однак чотири роки тому він вирішив докорінно змінити своє життя, тож переїхав до Великої Британії.

У Лондоні він брався за будь-яку роботу: працював на будівництві, був бариста і офіціантом.

Та згодом Вінченцо разом зі своїм колегою вирішив відкрити перший ресторан української кухні у місті.

Зараз у чоловіка з його партнером по бізнесу є вже два заклади з національною їжею у Лондоні.

У Вінченцо є практично все: успішний бізнес, кар’єра, амбіції, однак немає не менш важливої складової щасливого життя – кохання.

– Я хочу свою сім’ю і буду робити для неї все. У мене хороше передчуття. А раптом Злата – моя доля, моя людина, з якою я проживу все життя, – ділиться учасник шоу.

17 вересня о 19.00 вийде перший випуск романтичного реаліті Холостячка 2. Ведучим проекту незмінно залишається Григорій Решетнік.

Завоювати серце головної героїні намагатимуться 15 чоловіків-учасників.

Відомо, що другим претендентом, який боротиметься за серце Огнєвіч, є стоматолог Роман із Києва.

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