У суботу, 28 серпня, на телеканалі СТБ стартував перший випуск Мастер Шеф 11. Любителі кулінарії знову підкорюватимуть найвідомішу кухню України.

Поліцейський, мама в декреті, жінка-м’ясник, професійна модель та навіть хореограф з’ясовуватимуть, хто з них найкращий у кулінарії.

У першому випуску Мастер Шеф 11 пройшов кастинг – найхвилююча частина конкурсу. Найкращі отримали білі фартухи та пройшли у наступний етап.

Було багато знайомих облич та людей, які просто обожнюють кулінарію.

Зокрема, учасниця 2 сезону Топ-модель по-українськи Ярослава Крутова готувала авторську версію борщу.

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Також був і відомий хореограф Амадор Лопес, який пригощав суддів чилі кон карне – страва, яку дуже добре знає і обожнює Ектор Хіменес-Браво.

Намагалась підкорити суддів і Даша Євтух, яка живе в селі, але примудряється набирати мільйони переглядів на своїх відео у TikTok.

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Також хотіли підкорити своїми стравами гример, сексолог та бармен.

Між тим на кастинг прийшов і 19-річний Олександр, який мріє про власний ресторан. Коли хлопець навчився готувати здобу за бабусиним рецептом, то він всерйоз захопився кулінарією.

Серед учасників кастингу був навіть професійний танцюрист балету і жінка-м’ясник, яка своїми руками розбирала свинячі туші.

Учасники дивували суддів не лише нестандартними смаковими поєднаннями, а й життєвими історіями та професіями.

Суддівський склад в 11-му сезоні МастерШеф залишився стабільним. Так, очолює суддівське тріо Ектор Хіменес-Браво, також залишився шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський й засновниця першої української кулінарної академії Ольга Мартиновська.