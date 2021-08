Телеканал СТБ завершує участь у проведенні нацвідбору на Євробачення

Суспільний мовник вирішив надалі проводити національний відбір на музичний конкурс Євробачення самостійно. Тому телеканал СТБ дякує за партнерство і завершує участь у проекті.

– Національний відбір на Євробачення був дуже важливим проектом для телеканалу СТБ і групи StarLightMedia. Зробити з нацвідбору головну музичну подію – таку мету ми ставили перед собою шість років тому, починаючи партнерство з Суспільним мовником, і чітко її дотримувалися. Це був наш внесок у підняття іміджу країни на міжнародній арені, підтримку національних талантів і розвиток української музичної індустрії. Ми досягли багато гучних успіхів і задали нацвідбору високу планку. Сьогодні ми завершуємо нашу участь у виборі представника України на пісенний конкурс, – заявила керуючий директор СТБ Людмила Семчук.

За її словами, кардинально інший підхід до вибору представника на Євробачення одразу відкрив можливості для молодих талановитих українських виконавців, зробивши його масштабним, видовищним і чесним, зі зрозумілою системою голосування та рівними умовами для всіх.

Співпраця СТБ та UΛ: Перший почалася у 2015 році. Тоді вони підписали трирічний меморандум про спільне проведення національного відбору, а потім продовжили його ще на три роки.

СТБ взяв на себе проведення кастингів і прямих ефірів, а також за власною ініціативою вирішив надавати переможцю нацвідбору допомогу в підготовці до великого Євробачення і створенні конкурсного номера.

За ці роки з локального відбору вдалося зробили головну музичну подію в країні. Шість років поспіль нацвідбір на Євробачення за участі СТБ був у топі улюблених проектів українців і кілька разів відзначений професійними преміями Телетріумф і Ukrainian design: The very Best Of.