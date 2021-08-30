Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Валентина Летяк |

Телеканал СТБ завершує участь у проведенні нацвідбору на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення

Суспільний мовник вирішив надалі проводити національний відбір на музичний конкурс Євробачення самостійно. Тому телеканал СТБ дякує за партнерство і завершує участь у проекті.

Національний відбір на Євробачення був дуже важливим проектом для телеканалу СТБ і групи StarLightMedia. Зробити з нацвідбору головну музичну подію – таку мету ми ставили перед собою шість років тому, починаючи партнерство з Суспільним мовником, і чітко її дотримувалися.

Це був наш внесок у підняття іміджу країни на міжнародній арені, підтримку національних талантів і розвиток української музичної індустрії. Ми досягли багато гучних успіхів і задали нацвідбору високу планку. Сьогодні ми завершуємо нашу участь у виборі представника України на пісенний конкурс, – заявила керуючий директор СТБ Людмила Семчук.

За її словами, кардинально інший підхід до вибору представника на Євробачення одразу відкрив можливості для молодих талановитих українських виконавців, зробивши його масштабним, видовищним і чесним, зі зрозумілою системою голосування та рівними умовами для всіх.

Співпраця СТБ та UΛ: Перший почалася у 2015 році. Тоді вони підписали трирічний меморандум про спільне проведення національного відбору, а потім продовжили його ще на три роки.

СТБ взяв на себе проведення кастингів і прямих ефірів, а також за власною ініціативою вирішив надавати переможцю нацвідбору допомогу в підготовці до великого Євробачення і створенні конкурсного номера.

За ці роки з локального відбору вдалося зробили головну музичну подію в країні. Шість років поспіль нацвідбір на Євробачення за участі СТБ був у топі улюблених проектів українців і кілька разів відзначений професійними преміями Телетріумф і Ukrainian design: The very Best Of.

– Дякуємо команді, всім глядачам, ЗМІ, артистам і партнерам за те, що разом ми зробили національний відбір на Євробачення головною зіркою українського телебачення, – підсумувала Семчук.

Читайте
Про Євробачення 2021 і перетворення нацвідбору в масштабне шоу: інтерв'ю Наталі Франчук

Джерело: СТБ

Фото: СТБ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка