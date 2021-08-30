Одним з учасників романтичного реаліті-шоу Холостячка став Андрій Хветкевич – бізнесмен, чемпіон Америки і України з фрідайвінгу, підводний фотограф.

Чоловіку 37 років. Нині він займається IT-бізнесом. Проте три роки тому Андрій сильно захопився фрідайвінгом. За цей час він встиг стати чемпіоном України і США. Рекорд Андрія Хветкевича – пірнання з затримкою дихання на 4 хв і занурення на 97 м.

– Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвинг, і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив – на моєму рахунку сім рекордів. Я став чемпіоном України і США, – розповів Андрій.

Заради Злати Огнєвіч Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався понад рік.

Холостячка 2

17 вересня о 19.00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті Холостячка 2. У другому сезоні шоу учасники боротимуться за серце української співачки Злати Огнєвіч.

Ведучим проекту незмінно залишається Григорій Решетнік.

15 чоловіків-учасників намагатимуться завоювати серце головної героїні – запрошувати на побачення, дивувати та влаштовувати романтичні зустрічі.