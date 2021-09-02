За серце Злати Огнєвіч на романтичному реаліті-шоу Холостячка боротиметься професійний каскадер Павло Богда.

30-річний Павло народився в місті Дніпро. Він один із небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. Богда дублював героїв у відомих кінофільмах, таких як – Кріпосна, Безславні кріпаки, Червоний, Shadow of War 2 (Warner Bros.), Division 2 (Ubisoft) тощо. Також двічі знімався в Боллівуді.

– Я горю, вмираю, в мене стріляють. Професія каскадера дуже рідкісна та дійсно небезпечна, – розповів Павло.

За словами Богди, в Україні професійних каскадерів не так уже й багато – близько 100, і він один із них.

Чоловік спеціалізується на кінно-трюковій роботі, взаємодії з піротехнікою, стріляниною, вогнем, практикує єдиноборства тощо.

Павло зізнався, що готовий до серйозних стосунків, тому налаштований завоювати серце головної героїні Холостячки.

– Я прийшов на проект заради Злати. Вона дуже приваблива жінка. Любить екстрим, непосида. Мені це подобається, тому що я і сам такий, – сказав учасник.

Прем’єра реаліті-шоу Холостячка 2 відбудеться вже 17 вересня на телеканалі СТБ о 19.00.

Раніше стало відомо, що учасниками Холостячки стали ресторатор і стоматолог.