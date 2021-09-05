У першому конкурсі МастерШеф 11 сезон 2 випуск кулінари-аматори вперше відчули справжній дух змагань. Вони розподілилися на команди і спробували працювати разом.

Перше випробування 11 сезону МастерШеф

Кожна з команд готувала страву-презентацію: аперитив, стартер, невеличка закуска, але випробування було на швидкість.

Амадор Лопес швидко почав називати Віталіну Мкчтрян любов моя, а ось Тамара не схвалила жодного вибору своєї команди.

У першому конкурсі 2 випуску МастерШеф 11 кулінари готували будь-яку закуску, яка доведе, що вони гідні місця в двадцятці. Якщо суддям не сподобається блюдо, вони відправлять всю команду додому відразу ж, не розбираючись, хто допустив помилку.

Команди обирали інгредієнти зі спеціальної фуд-гірки. Для кожної команди на фуд-гірці 11 сезону МастерШеф було 45 інгредієнтів, обрати з яких можна тільки п’ять.

На наступному етапі команди готували страву з тих 5 інгредієнтів, які вони обрали після першого етапу. Команда, яка прийде на фуд-гірку останньою – готувати з тих інгредієнтів, що залишаться. На все про все у дев’яти команд 11 сезону МастерШеф тільки 3 години.

Команди презентували суддям 11 сезону МастерШеф тартар з сирим жовтком, закуску з креветок, севіче з сібаса, сальсу та паштети.

Другий конкурс 2 випуску МастерШеф 11 сезон

Учасники перемістилися на знамениту кухню. Вони знову поділилися на команди. Цього разу їм потрібно було куштувати страви, вгадувати інгредієнти на смак і відтворювати їх. Якщо учасники команди помиляться, вони ризикують опинитися в чорних фартухах.

Судді 11 сезону МастерШеф розділили учасників на чотири команди методом жеребкування. До першої команди увійшли: капітан Амадор Лопес, Яна Ліскова, Андрій Кадай, Віталіна Мкртчян, Даша Євтух, Дмитро Діхтяр. Їхній колір синій.

До другої команди з жовтим фартухом увійшли: Тетяна Іліна, Аліса П’яткова, капітан Юра Чученко, Максим Савчук, Марина Файницька, Тамара Мельникова.

Сергій Нижевський, Наталя Кіфяк, Ростислав Оніщенко, Влад Кулешов, Світлана Ткаченко, капітан Михайло Дмитрієв потрапили до червоної команди. А Діана Куваєва, Євгеній Лобанов, Олена Дяченко, Саша Кривець, капітан Богдан і Серафім Дерега до зеленої команди.

Тамара відзначилася під час приготування бісквіта. Жінка наполягала, що в рецепті повинен бути коньяк.

В учасників МастерШеф 11 виникли складності зі вгадуванням риби. Що, як в еталонній страві використовується не звична дорада або сібас, а щось більш рідкісне…

Учасникам довелося долати свої страхи, адже в лісі повно п’явок, черв’яків і іншої неприємної живності.

Кухарі-аматори у чорних фартухах довго ходили по лісу в пошуках продуктів, геть забувши, що їм потрібно ще й готувати страву. Адже саме вона подарує омріяний квиток до 20-ки проекту.

Оскільки всіх потрібних продуктів для своєї страви Діана не змогла знайти, дівчина вирішила викликати таємного кухаря на кулінарний батл. Ним, до речі, був Вадим Пава Бжезинський.

Діана віддала морську капусту, що обміняти її на рис. Аматорці та Вадиму потрібно було філеювати сібаса, у кого воно буде ідеальним, той і переміг. На жаль, дівчина не змогла перевершити переможця 7 сезону МастерШеф та програла свій інгредієнт. Цікаво, чи наважиться, ще хтось з аматорів викликати його на кулінарний батл, щоб обміняти свій продукт на бажаний?

Час на приготування страв невпинно спливав, а деякі кухарі-аматори ще в пошуках потрібних інгредієнтів в лісі. Ольга Мартиновська вирішила нагадати їм, що від їхнього результату залежить місце у 20-ці 11 сезону МастерШеф та вони поквапилися готувати.

Фінал МастерШефу 11 сезону

Після фінального свистка, сімка володарів чорних фартухів презентувала суддям 11 сезону МастерШеф свої страви. На жаль, не всі вони були досконалими і доведеними до смаку.

За вердиктами трьох суддів кулінарного шоу, до 20-ки 11 сезону МастерШеф приєдналися Владислав Кулешов, Світлана Ткаченко, Діана Куваєва, Михайло Дмитрієв.

Вже наступної суботи, у 3 випуску 11 сезону МастерШеф ми побачимо перші випробування сформованої 20-ки найкращих кухарів-аматорів країни.