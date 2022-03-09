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Discovery припиняє трансляцію своїх каналів у Росії

Маліновська Ангеліна
Discovery припиняє трансляцію своїх каналів у Росії

Сьогодні, 9 березня, Discovery Inc (DISCA.O) заявила про своє рішення скасувати трансляцію своїх каналів і служб в Росії. Таким чином медіакомпанія доєдналася до зростаючої кількості корпорацій, які виходять з країни у відповідь на агресію РФ в Україні.

П’ятнадцять розважальних брендів Discovery, зокрема й HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через Media Alliance, спільне підприємство з російською Національною медіа-групою.

– Discovery вирішила призупинити трансляцію своїх каналів і сервісів на території Росії, – сказали в компанії.

Нагадаємо, що найбільша у світі звукозаписувальна компанія Universal Music закриває свої офіси в Росії та оголосила про те, що призупиняє всі бізнес-операції у РФ.

Крім того, раніше Coca-Cola та PepsiCo повідомили, що призупиняють роботу в Росії.

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