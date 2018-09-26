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Помер Пол Джон Васкес – актор серіалу Швидка допомога

У США був знайдений мертвим актор Пол Джон Васкес, відомий за серіалом як я зустрів вашу маму і швидка допомога. Йому було 49 років.

Пол Джон Васкес

Про це повідомляє TMZ.

У несвідомому стані вдома його знайшов батько. Прибулі на виклик медики не зуміли врятувати актора.

Точна причина смерті не називається.

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Імовірно, він міг померти через інфаркт.

Джон Васкес також знявся в серіалах C. S. I.: Місце злочину Нью-Йорк, Правосуддя, Сини Анархії та інших. Загалом на його рахунку участь у 20 проектах. Крім цього, Васкес виступив продюсером і сценаристом короткометражної стрічки Thug Alley (Провулок бандитів), яка знаходиться на стадії підготовки до зйомок.

Нагадаємо, 3 вересня клавішник австралійської рок-групи Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Севедж помер у віці 58 років.

Фото: TMZ.

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