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У Москві екстрено госпіталізована відома радянська актриса

Радянська актриса Галина Польських терміново доставлена в одну з московських лікарень.

галина польских в больнице

Про це пише Telegram-канал 112.

У 78-річної актриси виникли проблеми з серцем.

Артистці належить пройти обстеження, щоб встановити точний діагноз.

Сама Польських заявила, що втомилася після зйомок у 3 серіалах і проходить планову перевірку, передає Газета.ru.

– Двічі на рік, навесні та восени, я проходжу планову перевірку, підтримую себе: серце перевіряють, крапельниці ставлю. Я людина все ж вже не молода, – сказала актриса.

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Польських — радянська і російська актриса театру і кіно. На її рахунку більше 150 ролей в кіно.

Нагадаємо, в липні відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували в Бельгії.

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