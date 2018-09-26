У Москві екстрено госпіталізована відома радянська актриса

Про це пише Telegram-канал 112.

У 78-річної актриси виникли проблеми з серцем.

Артистці належить пройти обстеження, щоб встановити точний діагноз.

Сама Польських заявила, що втомилася після зйомок у 3 серіалах і проходить планову перевірку, передає Газета.ru.

– Двічі на рік, навесні та восени, я проходжу планову перевірку, підтримую себе: серце перевіряють, крапельниці ставлю. Я людина все ж вже не молода, – сказала актриса.