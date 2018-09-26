У Москві екстрено госпіталізована відома радянська актриса

Радянська актриса Галина Польських терміново доставлена в одну з московських лікарень.
Про це пише Telegram-канал 112.
У 78-річної актриси виникли проблеми з серцем.
Артистці належить пройти обстеження, щоб встановити точний діагноз.
Сама Польських заявила, що втомилася після зйомок у 3 серіалах і проходить планову перевірку, передає Газета.ru.
– Двічі на рік, навесні та восени, я проходжу планову перевірку, підтримую себе: серце перевіряють, крапельниці ставлю. Я людина все ж вже не молода, – сказала актриса.
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Польських — радянська і російська актриса театру і кіно. На її рахунку більше 150 ролей в кіно.
Нагадаємо, в липні відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували в Бельгії.
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