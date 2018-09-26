Вілл Сміт стрибнув з вертольота в Гранд-Каньйон

25 вересня голлівудський актор Вілл Сміт відзначив свій 50-й день народження. Він вирішив стрибнути в Гранд-Каньйон.
Відео стрибка актор виклав у своєму Youtube-каналі.
Сміт здійснив банджі-стрибок в ущелину Гранд-Каньйону. Йдеться про різновид тарзанки: Вілл Сміт випав у прірву з вертольота на швидкості до 120 км/год.
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На землі за цим шоу спостерігали родичі і друзі актора.
Судячи з кадрів перед стрибком, актор дуже хвилювався, але в підсумку все завершилося благополучно.
Нагадаємо, в липні Вілл Сміт виліз на дах моста Сечені в Будапешті і станцював там під композицію репера Дрейка.
Фото: dreamstime.
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