Руслана офіційно проголошена глобальним Амбасадором Відновлюваної Енергії в світі і отримала відповідний сертифікат ініціативи Global 100%RE з рук Стефана Гсаенера, (генеральний секретар Світової вітроенергетичної асоціації та член виконавчого комітету платформи Global 100%RE).

Перед початком перфоменса, врученням сертифікату і оголошення Руслани Амбасадором на сцену, щоб проголосити промови і привітати співачку, також піднялись Ханс-Йозеф Фелль (президент Energy Watch Group, лауреат премії LUI Che Woo Prize), Андрій Конеченков (віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації, голова правління Української вітроенергетичної), Карло Райкер (виконавчий директор Німецького вітроенергетичного союзу).

Руслана звернулась до гостей WindEnergy Hamburg, до всіх своїх прихильників і друзів, до всього людства зі словами:

– Я хочу звернутися до всіх і пообіцяти, що займатимуся питанням переходу людства на 100% відновлюваних джерел енергії 24/7. Я зроблю все, що від мене залежатиме, щоби це сталося якомога швидше. Я закликаю всіх не забувати про відновлювані джерела енергії. Недостатньо просто говорити. Не достатньо просто організовувати заходи. Для кожної людини перехід на чисту енергію означає в тому числі і відмову від штучних речей, від наркотиків. Для всього людства і всіє планети це означає відмову від ядерної енергії, від використання вугілля, нафти і газу – повну відмову від цієї темної енергії та збудованої на ній системи. Вона руйнує все наше життя. Не лише окрему його частину. Моя місія як Амбасадора – зробити відновлювану енергію найбільш популярною енергією у світі. І я знаю, як це зробити за допомогою свого голосу. У мене є програма і план дій. Я хочу, щоби кожна людина на цій планеті, задалася питанням, яку енергію вона використовує. У нас достатньо сил і можливостей змінити це, – сказала Руслана.

Після урочистої частини Руслана презентувала перфоменс Wild Energy на сцені, яка живилась автономно і виключно від джерел чистої відновлюваної енергії.

Протягом двох днів до шоу була розгорнута мобільна сонячна електростанція та система резервування накопиченої енергії.

100% Відновлюваної Енергії можливі у будь-якій сфері людського життя та діяльності.

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Для Руслани, як для українки, це питання незалежності власної держави, питання безпеки від зовнішнього енергетичного шантажу та агресії, питання здоров’я і процвітання країни, яка пережила найбільшу в світі енергетичну катастрофу. І Руслана це довела власною діяльністю, власною творчістю, власним прикладом, і готова допомогти всьому людству перейти на 100 відсотків чистої енергії.

Цю мету вона проголосила сьогодні.























Руслану проголошено Амбасадором відновлюваної енергії у світі / 12 фотографий

До слова, норвезькі, шведські, американські і японські вчені склали список найнебезпечніших для екології міст світу. Найнебезпечнішим виявився Сеул. Київ потрапив на 230 місце.