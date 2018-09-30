У США помер відомий блюзовий гітарист і співак Отіс Раш. Йому було 84 роки.
Про це повідомив його менеджер, передає NBC News.
Музикант помер через ускладнення після інсульту, який він переніс у 2003 році.
Отіс Раш народився у Філадельфії (штат Міссісіпі). Пізніше поїхав до Чикаго, де в 14-річному віці почав грати в місцевих клубах.
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На міжнародний рівень музикант вперше вийшов в 1956 році з піснею I can’t Quit You Baby, яка вже вважається класикою джазової музики.
Його музика мала значний вплив на широкий діапазон виконавців, починаючи від Карлоса Сантани і Еріка Клептона до рок-групи Led Zeppelin.
Нагадаємо, вчора в США помер засновник групи Jefferson Airplane Марті Балін.
Фото: Pitchfork.
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