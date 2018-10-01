30 вересня на НСК Олімпійський у Києві виступив відомий іспанський співак Енріке Іглесіас.
Користувачі соцмереж діляться враженнями від концерту, викладаючи фото і відео.
Сам Іглесіас опублікував відео в Instagram.
– Україна, дякую за всю любов! — написав він.
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Шанувальники співака розділилися на 2 табори – одні залишилися в захваті від виступу. Іглесіас вийшов на сцену з прапором України, а також традиційно поцілував на сцені одну з фанаток.
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Інші ж відвідувачі поскаржилися, що Іглесіас мало співав наживо і був “або п’яний, або під чимось”.
Також їх не влаштувала організація концерту і затримка виступу на 4 години.
До слова, через концерт співака Енріке Іглесіаса у Києві обмежували на вхід станції Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.
Фото, відео: Instagram.