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Прапор України і поцілунок з фанаткою: Іглесіас виступив у Києві

30 вересня на НСК Олімпійський у Києві виступив відомий іспанський співак Енріке Іглесіас.

иглесиас в киеве

Користувачі соцмереж діляться враженнями від концерту, викладаючи фото і відео.

Сам Іглесіас опублікував відео в Instagram.

– Україна, дякую за всю любов! — написав він.

 

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Шанувальники співака розділилися на 2 табори – одні залишилися в захваті від виступу. Іглесіас вийшов на сцену з прапором України, а також традиційно поцілував на сцені одну з фанаток.

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Інші ж відвідувачі поскаржилися, що Іглесіас мало співав наживо і був “або п’яний, або під чимось”.

Також їх не влаштувала організація концерту і затримка виступу на 4 години.

До слова, через концерт співака Енріке Іглесіаса у Києві обмежували на вхід станції Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

Фото, відео: Instagram.

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