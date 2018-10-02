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Стала відома причина смерті Шарля Азнавура

Причиною смерті французького шансоньє Шарля Азнавура став набряк легенів.

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Про це пише LCI.

Згідно з результатами судмедекспертизи, Шарль Азнавур помер з природних причин. У артиста розвинувся набряк легенів, коли він знаходився у ванній. У підсумку, набряк привів до кардіореспіраторної недостатності.

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При цьому фахівці заперечують можливість ненавмисного утоплення співака під час перебування у ванній.

Нагадаємо, що Шарль Азнавур помер 1 жовтня у віці 94 років.

Фото: dreamstime.

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