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Зірка Гри престолів прогулялася по Парижу без бюстгальтера

Британська актриса і зірка Гри престолів Софі Тернер була помічена в Парижі зі своїм нареченим Джо Джонасом.

софи тернер

На Софі Тернер був смугастий костюм, під яким була відсутня нижня білизна.

У такому вигляді актриса разом зі своїм нареченим 29-річним Джо Джонасом відвідала ресторан L’Avenue, який розташований в центрі Парижа.

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Сама Тернер відчувала себе комфортно і навіть розговорила з шанувальниками.

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Зірка Гри престолів прогулялася по Парижу без бюстгальтера / 2 фотографии

Нагадаємо, Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк в серіалі Гра престолів, оголосила про свої заручини з музикантом Джо Джонасом в жовтні минулого року.

Фото: dreamstime.

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