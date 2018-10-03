Британська актриса і зірка Гри престолів Софі Тернер була помічена в Парижі зі своїм нареченим Джо Джонасом.
На Софі Тернер був смугастий костюм, під яким була відсутня нижня білизна.
У такому вигляді актриса разом зі своїм нареченим 29-річним Джо Джонасом відвідала ресторан L’Avenue, який розташований в центрі Парижа.
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Сама Тернер відчувала себе комфортно і навіть розговорила з шанувальниками.
Зірка Гри престолів прогулялася по Парижу без бюстгальтера / 2 фотографии
Нагадаємо, Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк в серіалі Гра престолів, оголосила про свої заручини з музикантом Джо Джонасом в жовтні минулого року.
Фото: dreamstime.
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