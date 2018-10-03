Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.

Тизер до фільму режисер опублікував у Twitter.

– Радий анонсувати завтрашню презентацію промо-ролика фільму Віце – короткого екскурсу в світ величезної, прихованої влади Діка Чейні, що знаходився в тіні, – написав режисер на своїй сторінці.

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На розміщених ним кадрах в образі 46-го віце-президента США постає йде по коридору з папкою паперів в руках 44-річний Бейл.

Для виконання ролі Бейлу довелося набрати близько 30 кг ваги, висвітлити брови і постригтися наголо.

Нагадаємо, Крістіан Бейл почав поправлятися заради ролі колишнього віце-президента США Діка Чейні влітку минулого року.