PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Змінився до невпізнання: Крістіан Бейл набрав 30 кг заради ролі/

Змінився до невпізнання: Крістіан Бейл набрав 30 кг заради ролі

Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.

кристиан бейл

Тизер до фільму режисер опублікував у Twitter.

– Радий анонсувати завтрашню презентацію промо-ролика фільму Віце – короткого екскурсу в світ величезної, прихованої влади Діка Чейні, що знаходився в тіні, – написав режисер на своїй сторінці.

Читайте: Малкович: Україна для Голлівуду – біла пляма, ніби хтось стер із карти

На розміщених ним кадрах в образі 46-го віце-президента США постає йде по коридору з папкою паперів в руках 44-річний Бейл.

Для виконання ролі Бейлу довелося набрати близько 30 кг ваги, висвітлити брови і постригтися наголо.

Нагадаємо, Крістіан Бейл почав поправлятися заради ролі колишнього віце-президента США Діка Чейні влітку минулого року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка