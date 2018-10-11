Американська співачка Селена Гомес госпіталізована в психіатричну лікарню після емоційного зриву.

Про це повідомляє TMZ.

Це вже друга госпіталізація за два тижні.

26-річна Гомес вперше потрапила до звичайної лікарні наприкінці вересня.

За словами джерел, Гомес перехвилювалася через зниження кількості лейкоцитів у крові — співачка посилено стежить за своїм здоров’ям після операції з пересадки нирки, яку вона перенесла у вересні 2017 року.

Читайте: Селена Гомес збрила волосся Billboard Women in Music: головну нагороду отримала Селена Гомес От би всі зірки так! Новий кліп Селени Гомес у халаті

На початку жовтня Гомес знову була госпіталізована через незадовільні результати аналізів крові.

Джерела повідомляють, що вона спробувала виписатися з медустанови самостійно, проте лікарі відмовилися відпускати, через що у артистки стався емоційний зрив. Її перевели в психіатричне відділення, де вона проходить діалектичну поведінкову терапію (цей метод знижує ризики інтенсивної емоційної реакції та суїцидальної поведінки).

Нагадаємо, Гомес пересадили нирку її найкращої подруги – Фрасії Раїсі у вересні минулого року.

Фото: dreamstime.