Популярний український співак Олег Винник розповів, що у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб зацікавити дівчину.

Про це він розповів в інтерв’ю глянцю Отдохни.

– Всі знайомства були успішними. Все виходило без всяких “планів Барбаросса”. Не знаю, харизма це, чи талант, але я завжди користувався попитом у прекрасної статі, – сказав співак.

Також Винник розповів про публіку на своїх концертах.

– Бували випадки, коли в залі на 50% був не мій глядач. Але я — артист. І навіть “не мій” глядач після мого концерту часто каже: Респект! – каже він.

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Крім того, музикант зазначив, що навіть на корпоративах він – не випадковий артист.

– Мене не замовляють в обоймі артистів. По-перше, дозволити собі Винника на корпоративі можуть не всі, по-друге, ці люди на 100% знають, чому хочуть запросити саме мене, у них є список пісень, які вони хочуть почути, – сказав співак.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Олег Винник відпочив у Домініканській Республіці.