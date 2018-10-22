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Ми обов’язково одужаємо – актриса Дизель Шоу звернулася до шанувальників після ДТП

Актриса Дизель Шоу Яна Глущенко подякувала шанувальникам за підтримку і вибачилася за те, що її колеги не завжди відповідають.

яна глущенко

Звернення вона опублікувала в сторіс в Instagram.

– Хочу сказати величезне спасибі всім вам за теплі слова, за підтримку. Ми обов’язково найближчим часом одужаємо. Вибачте, що ми не всім відповідаємо, – сказала вона.

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Судячи із запису, актриса на даний момент досі перебуває в одній з київських лікарень.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня під Києвом сталася ДТП з акторами Дизель Шоу. Водій автобуса з акторами не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

В результаті аварії артистка Марина Поплавська загинула, Яна Глущенко і Єгор Крутоголов були госпіталізовані без загроз для життя.

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