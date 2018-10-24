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Я ніяк не холостяк: Шнуров одружився і показав обраницю

Лідер групи Ленінград Сергій Шнуров одружився, підтвердив свій шлюб і показав знімок з дружиною – 28-річною Ольгою Абрамовою.

Сергій Шнуров опублікував фото в Instagram.

Також під знімком співак написав вірш, який підтверджує чутки про шлюб.

“Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.”

На фото Шнурів зі своєю новою дружиною позували на набережній Санкт-Петербурга.

Читайте: Одягни чорну білизну та піднімайся! Аліса Вокс звинуватила Шнурова в домаганнях

Нагадаємо, Сергій Шнуров і Матильда розлучилися після 10 років шлюбу. Новина стала несподіванкою для шанувальників.

За час спільного життя дружина стала для Шнура вірним соратником і музою.

Фото: Instagram.

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