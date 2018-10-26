Похорон російського актора Миколи Караченцова пройде 29 жовтня.
Похорон Миколи Караченцова пройдуть 29 жовтня, повідомляє повідомив голова комісії з культури і масових комунікація в Московській міській думі Євген Герасимов.
Поховають актора на Новодівичому або Ваганьківському кладовищі.
– Я думаю, що це буде Новодівочий цвинтар або Ваганьківський, — припустив депутат.
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Церемонія прощання пройде на сцені театру Московського державного театру імені Ленінського Комсомолу.
На згадку про Караченцова Ленком змінити репертуар і виконає на сцені виставу Юнона і Авось.
Нагадаємо, сьогодні вранці помер Микола Караченцов. Смерть наступила на 73-му році життя в Москві.
Фото: Vesti.Ru.