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Похорон Миколи Караченцова: де прощатимуться і коли

Похорон російського актора Миколи Караченцова пройде 29 жовтня.

умер караченцов

Похорон Миколи Караченцова пройдуть 29 жовтня, повідомляє повідомив голова комісії з культури і масових комунікація в Московській міській думі Євген Герасимов.

Поховають актора на Новодівичому або Ваганьківському кладовищі.

– Я думаю, що це буде Новодівочий цвинтар або Ваганьківський, — припустив депутат.

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Церемонія прощання пройде на сцені театру Московського державного театру імені Ленінського Комсомолу.

На згадку про Караченцова Ленком змінити репертуар і виконає на сцені виставу Юнона і Авось.

Нагадаємо, сьогодні вранці помер Микола Караченцов. Смерть наступила на 73-му році життя в Москві.

Фото: Vesti.Ru.

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