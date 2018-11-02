PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Аніту Луценко пограбували: вкрали авто, коштовності і навіть туфлі чоловіка/

Аніту Луценко пограбували: вкрали авто, коштовності і навіть туфлі чоловіка

У фітнес-тренера Аніти Луценко викрали автомобіль, поки вона відпочивала з чоловіком на курорті у Домініканській Республіці.

Аніта Луценко

– Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! –  повідомила Аніта в Instagram.

Аніта Луценко уточнила марку авто з номерами – Nissan Juke АА8314PI та попросила про допомогу, гарантувавши винагороду за знахідку.

У Instagram-Stories вона повідомила, що у неї також викрали усі коштовності, а у чоловіка – все взуття.

До слова, раніше Аніта Луценко показала вправу “майже берізка”, яка допоможе позбавитися від зайвої ваги на животі.

Фото: anitasporty

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збили 2 копів і протаранили 10 авто: як у Києві взяли банду “домушників”
Бабуся 3 роки крала у клієнтів заради підтяжки обличчя
В Одесі побили і пограбували відомого вчителя-фізика
Студент двічі пограбував магазин, вкравши 7 правих кросівок
ограбление
На АЗС під Києвом грабіжники з ножем напали на сплячих у авто людей
Влаштувалася касиром: в Одесі дівчина пограбувала банк на 100 тис. грн
Напад на інкасаторів в Одесі: оголошено план Сирена
китай
У Китаї домушника вирахували по вкраденому банану
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка