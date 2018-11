14 листопада в Києві відбудеться найочікуваніший концер осені – в Україну приїде Стінг. Це вже четвертий приїзд музиканта в столицю, але інтерес до його музики тільки зростає. Факти ICTV розібралися, чому на шоу варто сходити.

Причина перша: Стінг буде не сам

Так, можливо, це вже не перший приїзд Стінга до Києва, але, тим не менш, саме цей концерт разюче відрізняється від попередніх. Все просто — Стінг буде не один. Цього разу музикант прилетить у супроводі свого друга — популярного ямайського реггі-виконавця, зірки 90-х — Шеггі, з яким записав спільний хіт Do not Make Me Wait.

Працювати з Шеггі музикантові настільки сподобалося, що продовженням стали 16 спільних пісень, об’єднані в один сумісний альбом 44/876. У його назві зашифровані телефонні коди Великобританії і Ямайки. Допомагали в запису: ямайський бас-гітарист Роберт Шекспір ​​з гурту Sly and Robbie, зірка танцювальної музики Ямайки Доніа, DJ Agent Sasco і гітарист гурту, який супроводжує Стінга Домінік Міллер. Продюсерами стали Мартін Кірценбаум, Роберт Ортон і Тоні Лейк.

Причина друга: унікальна програма

Програма, яку Стінг і Шеггі привезуть до Києва — це абсолютно несподіваний музичний експеримент. За словами Стінга — музиканти й самі не очікували, що вийде так круто, адже реггі не зовсім той жанр, в якому співак звик писати свої пісні. Ще пару років тому Стінга і Шеггі складно було уявити разом на одній сцені, але це сталося.

Як і сам альбом, концертну програму також побудовано на контрастах. По суті — це звичний Стінг, але доповнений розслабленими ямайськими аранжуваннями і сонячними рагга-вставками. І все це під вокал Шеггі.

Читайте: Ерос Рамазотті виступить у Києві – дата

Причина третя: можливість заспівати улюблені хіти хором

Звичайно, Стінг розуміє, що в Києві від нього чекають головні хіти. І звичайно він їх заспіває. Усього в сет-листі концерту заявлено 27 треків. Серед них: Englishman in New York, Shape of My Heart, Roxanne і найпопулярніша пісня Шеггі — Boombastic.

Для того, щоб глядачі могли співати і танцювати разом з музикантами Стінг заздалегідь висунув українським промоутерам обов’язкову вимогу — прибрати VIP-столи. Під сценою повинен бути єдиний простір для тих, хто прийшов на концерт співати і танцювати!

Причина четверта: романтичний настрій

Стінг — це завжди романтика, як і осінь. Але саме в цьому концерті змішаються почуття, сезони і настрій. Спочатку, ви як слід потанцюєте і подоживите літній настрій під реггі, а після налаштуєтесь на романтичний лад під класичні хіти. Одним словом — це буде ціла буря емоцій.

Причина п’ята: можливість стати частиною великої події

До Києва Стінг і Шеггі приїдуть в рамках свого світового турне. Крім України 44/876 охоплює практично весь світ. Погодьтеся, завжди круто бути частиною такої великої події. Напевно воно ще увійде в музичну історію.

Раніше Факти ICTV підготували перелік цікавих заходів листопада, які пройдуть у Києві.