Американська співачка Аріана Гранде перемогла в номінації Жінка року за версією Billboard.

Про це повідомляється на сайті видання.

За словами віце-президента видання Росса Скарано, Гранде заслужила це звання, тому що вона дуже мужня і робить найкращу у своїй кар’єрі музику.

Також він сказав, що співачка рішуче відстоює свої дії в світі, який “часто негостинний до непохитних жінок”.

Крім музики, Гранде використовує свою платформу для підтримки переконань, в які вона вірить.

Читайте: Billboard Music Award 2018: тріумф Еда Ширана та Кендріка Ламара

У березні співачка виступила на підтримку більш розумних законів про контроль над зброєю і постійно виступає за гендерну рівність і права ЛГБТ.

Після трагічного вибуху на Манчестер Арені під час її концерту, співачка допомогла організувати благодійний концерт One Love Manchester, який зібрав більше 23 мільйонів доларів для допомоги жертвам та їх сім’ям.

Церемонія нагородження пройде 6 грудня в Нью-Йорку (США) в рамках 13-го урочистого обіду і концерту Жінки в музиці.

Нагадаємо, минулого року володаркою премії Жінка року стала американська співачка Селена Гомес.

Фото: dreamstime.