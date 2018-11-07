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Наталія Корчагіна: біографія та найкращі фільми

Актриса Наталія Корчагіна пішла з життя у віці 70 років.

умерла корчагина

Наталія Корчагіна померла у Москві 5 листопада. Причина смерті поки не розголошується.

Російська актриса народилася 24 липня 1948 року.

Після отримання акторського диплома Корчагіна кілька років працювала в одному з театрів Казані.

У 1974 році її запросили працювати в Театр Юного глядача у Москві.

Актриса досить швидко стала відомою на московській сцені, беручи участь в різних за стилістикою ролях і затребуваних спектаклях.

У 1977 році Корчагіна вперше з’явилася на екранах. Вона знялася у фільмі Зустріч на далекому меридіані. Ця роль не принесла помітного успіху і після цього актриса тривалий час грала тільки у театрі.

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На екрани актриса повернулася тільки в 2000-х роках і домоглася великого успіху. Вона знімалася в багатьох фільмах і телесеріалах, ставши популярною киноартисткой.

Серед найпомітніших тілі-робіт – Мій ласкавий і ніжний мент, Моя прекрасна няня, Два кольори пристрасті, Будинок зразкового утримання та інші.

До останніх днів Корчагіна вважалася однією з найбільш затребуваних і відомих російських актрис. Вона брала участь у багатьох виставах у ТЮГу. Роботу на сцені актриса поєднувала з постійними зйомками в кіно і серіалах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Корчагіна померла на 71-му році життя. Похорони пройдуть 8 листопада.

Фото: novosti-n.org.

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