Російська актриса Наталія Корчагіна померла на 71-му році життя.
Про смерть Корчагіної повідомляє nsn.fm.
Причина смерті актриси поки невідома.
Корчагіна знімалася в багатьох фільмах і серіалах. Найпопулярніші серед них – Інтерни, Моя прекрасна няня, Молоді і злі, Своя команда, Будинок зразкового утримання.
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Похорони Корчагіної пройдуть 8 листопада. Прощання з актрисою відбудеться у МТЮГі з 10.30 до 12.00.
Відспівування о 13.00 у Храмі Воскресіння Словущого.
Раніше у віці 83-х років померла актриса Ніна Дорошина. Одна з її найвідоміших ролей – Надія у фільмі Любов і голуби.
Фото: kino-teatr.ru.
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