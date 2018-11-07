PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Померла актриса серіалів Інтерни і Моя прекрасна няня Наталія Корчагіна/

Померла актриса серіалів Інтерни і Моя прекрасна няня Наталія Корчагіна

Російська актриса Наталія Корчагіна померла на 71-му році життя.

умерла корчагина

Про смерть Корчагіної повідомляє nsn.fm.

Причина смерті актриси поки невідома.

Корчагіна знімалася в багатьох фільмах і серіалах. Найпопулярніші серед них – Інтерни, Моя прекрасна няня, Молоді і злі, Своя команда, Будинок зразкового утримання.

Читайте: Померла відома українська актриса Ніла Крюкова

Похорони Корчагіної пройдуть 8 листопада. Прощання з актрисою відбудеться у МТЮГі з 10.30 до 12.00.

Відспівування о 13.00 у Храмі Воскресіння Словущого.

Раніше у віці 83-х років померла актриса Ніна Дорошина. Одна з її найвідоміших ролей – Надія у фільмі Любов і голуби.

Фото: kino-teatr.ru.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка