Українські зірки часто вказують в своїх райдерах незвичайні речі – 100 газет, величезні дзеркала або кіндер-сюрпризи.

Про це розповідається в сюжеті передачі Ранок у Великому Місті.

Звичайно, є і скромні артисти. Наприклад, ведучий Юрій Горбунов просить у організаторів солодкого, кави, води і по можливості бізнес-клас. Але він швидше виняток.

Український співак Melovin заявив, що ніколи не сяде в Ладу, тому що він вважає, що “артисту має приділятися якась особлива увага”.

Співак Monatik в офіційному райдері вказав 30 пляшок води, 6 плиток шоколаду, 6 редбулів і 10 кіндер-сюрпризів.

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Руслана вказала президентський люкс.

Учасник ТНМК Фагот вимагає від організаторів гарної випивки.

Вєрка Сердючка просить 100 газет, Оля Полякова хоче дзеркало, не менше 2,5 метра заввишки.

Учасник групи Время и Стекло Позитив вимагає в райдері три пари трусів.

Нагадаємо, у вересня відбувся концерт Енріке Іглесіаса у Києві. У своєму райдері співак попросив 48 пляшок пива, 10 піц і фарфор.

Фото: monatik_official.