Актор Дизель Шоу Єгор Крутоголов показав танцювальні рухи на милицях.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

– Вчуся заново танцювати. Потім, думаю, спробувати ходити, – написав актор під відео.

На ролику Крутоголов під музику танцює у вітальні у себе в квартирі.

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До слова, актор зараз відновлюється вдома і пересувається за допомогою двох милиць.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участю гумористів з Дизель Шоу сталася вранці 20 жовтня недалеко від Києва, коли вони поверталися з гастролей.

Актриса Марина Поплавська загинула на місці. Яну Глущенко та Єгора Крутоголова госпіталізували.

Інші актори отримали різні переломи і забої.