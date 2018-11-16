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Щоб він не страждав: вбивця Леннона розкрив деталі злочину

Вбивця легендарного музиканта з The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен розповів, що під час злочину використовував експансивні кулі, щоб точно його вбити.

Про це пише The Mirror.

– Відразу після вбивства я переживав, щоб він не страждав.

Зараз вбивці 63 роки.

За його словами, з кожним роком він випробує все більший сором за те, що накоїв.

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У той період він намагався відрадити себе від вбивства Леннона, але занадто вжився в роль і вже не міг відступити.

До слова, Чепмен подає прохання про помилування кожні два роки, починаючи з 2000-го, але всі вони були відхилені.

Нагадаємо, у 2017 році в ліверпульської квартирі, де жив Леннон знайшли три трупи. Серед них жінка і двоє дітей.

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