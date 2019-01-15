Українська співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальників новим фото з відпочинку в Дубаї.
Дорофєєва показала знімок в купальнику на відпочинку, його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото співачка позує в синьому купальнику стоячи в басейні серед надувних лебедів.
– Лебеді задоволені, я теж, – написала вона.
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За годину фотографію оцінили в більш ніж 90 тисяч лайків.
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Також співачка розповіла, що вона разом з чоловіком Володимиром Дантесом зняли відео з цими лебедями.
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Нагадаємо, Дорофєєва зіграє одну з ролей у повнометражному фільмі.
Фото: Instagram.