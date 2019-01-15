Українська співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальників новим фото з відпочинку в Дубаї.

Дорофєєва показала знімок в купальнику на відпочинку, його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото співачка позує в синьому купальнику стоячи в басейні серед надувних лебедів.

– Лебеді задоволені, я теж, – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Янв 2019 в 3:47 PST

За годину фотографію оцінили в більш ніж 90 тисяч лайків.

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Також співачка розповіла, що вона разом з чоловіком Володимиром Дантесом зняли відео з цими лебедями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes) 14 Янв 2019 в 11:57 PST

Нагадаємо, Дорофєєва зіграє одну з ролей у повнометражному фільмі.

Фото: Instagram.