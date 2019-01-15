Настя Каменських сфотографувала, як засмагає на відпочинку у міні-бікіні.

Настя Каменських продовжує насолоджуватися відпочинком у сонячній країні та радувати своїх шанувальників спекотними знімками.

Цікавий кадр у зірки вийшов під час прийняття сонячний ванн. Центральною фігурою знімка стала знаменита п’ята точка Каменських, що дуже сподобалося користувачам Instagram.

Не обійшлося без захоплених коментарів від чоловіків і заздрісних від жінок.

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Про те, що Каменських саме так задумувала знімок, говорить хештег із натяком на Кім Кардашян.

– Попаякукім, – написала співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 15 Янв 2019 в 10:16 PST

До слова, подивіться ще знімки Каменських з відпочинку в Мексиці.