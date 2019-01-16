Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем звернулася до лікаря естетичної медицини, яка створила для неї сироватку для обличчя з її клітин крові.

Вікторія Бекхем користується сироваткою для обличчя з власної крові, повідомила вона в сторіс в Instagram.

За її словами, вона звернулася до німецького лікаря естетичної медицини Барбари Штурм. Вона взяла у співачки кров і на основі її клітин створила сироватку, яка зволожує обличчя.

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Бекхем розповіла, що залишила її на обличчі на всю ніч і дуже задоволена результатом.

За інформацією Daily Mail, сироватка коштує більше $1,2 тис.













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Фото: dreamstime.