Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем звернулася до лікаря естетичної медицини, яка створила для неї сироватку для обличчя з її клітин крові.
Вікторія Бекхем користується сироваткою для обличчя з власної крові, повідомила вона в сторіс в Instagram.
За її словами, вона звернулася до німецького лікаря естетичної медицини Барбари Штурм. Вона взяла у співачки кров і на основі її клітин створила сироватку, яка зволожує обличчя.
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Бекхем розповіла, що залишила її на обличчі на всю ніч і дуже задоволена результатом.
За інформацією Daily Mail, сироватка коштує більше $1,2 тис.
Для Вікторії Бекхем створили косметику з її крові / 3 фотографии
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Фото: dreamstime.
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