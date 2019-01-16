У мережі серед зірок шоу-бізнесу та спортсменів набирає обертів новий флешмоб – #10yearschallenge. Його суть полягає в тому, щоб показати фотографії, які були зроблені з різницею у 10 років.
Зірки шоу-бізнесу та спортсмени публікують архівні фото 10-річної давності завдяки новому флешмобу – #10yearschallenge.
Співачки Джанет Джексон, Мадонна, Нікі Мінаж, Дженніфер Лопес, зірка Кім Кардашян, актриси Різ Уізерспун, Енн Хетуей, футболісти Лоріс Каріус, Маркос Рохо вже показали свої архівні знімки.
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Серед українських зірок фото 10-річної давнини показали Наталія Могилевська та Маша Єфросиніна.
Факти ICTV зібрали найцікавіші фото зірок.
Різниця у 10 років: зірки діляться архівними фото в рамках нового флешмобу / 16 фотографий
Раніше Instagram показав 10 найпопулярніших зірок за 2018 рік.
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