Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза) похвалилася татуюванням на стегні.
Глюкоза показала тату в купальнику в Instagram.
Співачка позує в мініатюрному білому купальнику на відпочинку в Таїланді.
– Як же важливо вміти відпочивати. Часом ми думаємо, що встигнути зробити якісь справи набагато важливіше, але це не так… Немає натхнення = немає хорошої роботи, – написала вона.
Фото набрало 56 тисяч лайків.
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Шанувальники співачки залишили безліч хвалебних коментарів на адресу співачки.
– Ти просто сама чарівність! Спасибі тобі за твою красу, спостерігаючи за тобою надихаєшся, заряджаєшся і насолоджуєшся, – написав один з передплатників Глюкози.
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Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала фото з відпочинку в Дубаї.
Фото: Instagram.