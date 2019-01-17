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Глюкоза у мініатюрному купальнику показала тату на стегні

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза) похвалилася татуюванням на стегні.

глюкоза

Глюкоза показала тату в купальнику в Instagram.

Співачка позує в мініатюрному білому купальнику на відпочинку в Таїланді.

– Як же важливо вміти відпочивати. Часом ми думаємо, що встигнути зробити якісь справи набагато важливіше, але це не так… Немає натхнення = немає хорошої роботи, – написала вона.

Фото набрало 56 тисяч лайків.

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Шанувальники співачки залишили безліч хвалебних коментарів на адресу співачки.

– Ти просто сама чарівність! Спасибі тобі за твою красу, спостерігаючи за тобою надихаєшся, заряджаєшся і насолоджуєшся, – написав один з передплатників Глюкози.

 

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала фото з відпочинку в Дубаї.

Фото: Instagram.

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