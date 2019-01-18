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Треба худнути: Каменських розкритикували за фото у міні-сукні

Українська співачка Настя Каменських прийшла на захід Universal Studios Hollywood у короткій сукні.

каменских инста

Настя Каменських прийшла на Acceso Total TV Show в Universal Studios Hollywood в міні-сукні, фото вона опублікувала в Instagram.

На шоу співачка прийшла в компанії репера Потапа.

Для заходу Каменських вибрала чорну міні-сукню.

Читайте: Вагітна чи погладшала? Каменських заінтригувала мережу

Шанувальники відзначили, що співачка почала знову набирати вагу.

– Треба б в ногах схуднути! Знову почала гладшати, – пишуть підписники зірки.

Фото набрали 60 тисяч лайків.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

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