Українська телеведуча Леся Нікітюк показала фото з відпочинку на Мальдівах.

Леся Нікітюк у рожевому купальнику влаштувала фотосесію на Мальдівах, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

– 3-й райський день на Мальдівах! Насолоджуюся кольорами… і смаженим тунцем, – написала вона.

Нікітюк також розповіла, що отримує багато запитань у директ про те, скільки коштує відпочинок на Мальдівах.

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– Пересічному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансферу, – відповіла Нікітюк.

Фото оцінили в 110 тисяч лайків.









Зарплати українця вистачить на 16 хвилин: Нікітюк похвалилася відпочинком на Мальдівах / 2 фотографии

Раніше Леся Нікітюк склала список країн, де найчастіше грабують туристів.

Фото: Instagram.