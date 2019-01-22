PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Зарплати українця вистачить на 16 хвилин: Нікітюк похвалилася відпочинком на Мальдівах/

Зарплати українця вистачить на 16 хвилин: Нікітюк похвалилася відпочинком на Мальдівах

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала фото з відпочинку на Мальдівах.

никитюк

Леся Нікітюк у рожевому купальнику влаштувала фотосесію на Мальдівах, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

– 3-й райський день на Мальдівах! Насолоджуюся кольорами… і смаженим тунцем, – написала вона.

Нікітюк також розповіла, що отримує багато запитань у директ про те, скільки коштує відпочинок на Мальдівах.

Читайте: У Полякової чи Каменських? Найапетитніші сідниці українського шоубізу (ГОЛОСУВАННЯ)

– Пересічному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансферу, – відповіла Нікітюк.

Фото оцінили в 110 тисяч лайків.

  • image
  • image
Зарплати українця вистачить на 16 хвилин: Нікітюк похвалилася відпочинком на Мальдівах / 2 фотографии

Раніше Леся Нікітюк склала список країн, де найчастіше грабують туристів.

Фото: Instagram.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка