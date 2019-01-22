Українська телеведуча Леся Нікітюк показала фото з відпочинку на Мальдівах.
Леся Нікітюк у рожевому купальнику влаштувала фотосесію на Мальдівах, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
– 3-й райський день на Мальдівах! Насолоджуюся кольорами… і смаженим тунцем, – написала вона.
Нікітюк також розповіла, що отримує багато запитань у директ про те, скільки коштує відпочинок на Мальдівах.
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– Пересічному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансферу, – відповіла Нікітюк.
Фото оцінили в 110 тисяч лайків.
Зарплати українця вистачить на 16 хвилин: Нікітюк похвалилася відпочинком на Мальдівах / 2 фотографии
Раніше Леся Нікітюк склала список країн, де найчастіше грабують туристів.
Фото: Instagram.
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