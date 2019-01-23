Українська співачка Анна Сєдокова показала відверте декольте в сексуальній червоній сукні.
Седокова показала глибоке декольте в червоній сукні, знімок вона опублікувала в Instagram.
– Ну що ж. Почнемо цей новий робочий рік так, – написала співачка.
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Фотографію оцінили в 50 тисяч лайків за годину.
– Богиня! Ти найсексуальніша, – пишуть шанувальники.
Раніше Седокова розповіла, що завжди важить 60 кг.
Фото: Instagram.
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