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Сєдокова показала екстремальне декольте у червоній сукні

Українська співачка Анна Сєдокова показала відверте декольте в сексуальній червоній сукні.

седокова

Седокова показала глибоке декольте в червоній сукні, знімок вона опублікувала в Instagram.

– Ну що ж. Почнемо цей новий робочий рік так, – написала співачка.

Читайте: Модель пересадила собі 1,5 л жиру у сідниці, щоб бути як Кардашян

Фотографію оцінили в 50 тисяч лайків за годину.

– Богиня! Ти найсексуальніша, – пишуть шанувальники.

Раніше Седокова розповіла, що завжди важить 60 кг.

Фото: Instagram.

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